Via Mons. Danilo Aiazzi, 15 · Calambrone

Il giardiniere aveva pulito dall'erba il grande giardino condominiale a Calambrone e cosi i condomini hanno potuto vedere che ci girava una vipera (come da foto) e sono potuti intervenire. L'amministratore Carlo Malvogli ha fatto una segnalazione al Comune di Pisa per i possibili rimedi e ai condomini per prestare attenzione quando ci sono i ragazzi a giocare.