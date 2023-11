Selmi, il quarto concorrente eliminato di X Factor 2023, sarà protagonista a Pisa di uno speciale meet & greet aperto al pubblico in cui incontrerà i suoi fan e parlerà della sua esperienza nello show Sky Original prodotto da Fremantle (in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW; sempre disponibile on demand). L'appuntamento è per venerdì 24 novembre a partire dalle 18.30 nel negozio Sky di Corso Italia.

Toscano classe 2001, Selmi è stato protagonista di una serie di performance intense ed emozionanti, tra selezioni e Live Show, dove ha mostrato tutte le sue qualità espressive. Nel corso del loro meet & greet nel negozio di Sky di Corso Italia, l'artista avrà modo anche di raccontare i propri progetti futuri e sarà a disposizione per autografi e foto con il pubblico presente nello store. L'incontro con l'artista fa parte di un ciclo di appuntamenti che anche nelle prossime settimane porterà altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia, permettendo al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i propri protagonisti.