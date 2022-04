Il Bar Centro fa 60 e rinnova i locali

Festeggiare i 60 anni di attività con un completo restyling del proprio locale. Ecco come Massimo Cerri ha preso la decisione di rendere ancor più speciale questo traguardo del Bar Centro in piazza Garibaldi, uno dei pubblici esercizi più longevi del centro storico essendo stato aperto nel 1962, proprio sotto i loggiati di Borgo Stretto. Al brindisi era presente Confesercenti Toscana Nord con il presidente area pisana Luigi Micheletti e il responsabile Simone Romoli. “Abbiamo deciso di festeggiare i nostri 60 anni - spiega il titolare del bar - con un intervento importante al locale; dall’abbattimento delle barriere architettoniche, alla realizzazione di un servizio igienico per diversamente abili, ma soprattutto un investimento importante sugli arredi con un bellissimo pavimento a lastroni neri, il banco e il retrobanco in marmo, nuove vetrine e corpi illuminanti che danno un tono moderno e rinnovato al bar, che mantiene comunque il fascino della sua storicità”.

“Siamo voluti essere presenti a questo giornata davvero importante - commenta il presidente di Confesercenti Toscana Nord Luigi Micheletti - per portare il nostro saluto e le congratulazioni al Bar Centro. Massimo Cerri ha voluto festeggiare i 60 anni di attività con un restyling davvero importante e di alto livello. Lo fa in un periodo ancora di grande incertezza, purtroppo, ma con l’ottimismo e l’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto. Un ringraziamento alla nostra consulente dei servizi di Ambiente Igiene e Sicurezza Serena Corti che lo ha seguito in questa riapertura”.