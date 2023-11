Settimana bianca, come risparmiare: il decalogo di Altroconsumo

Sta per aprirsi ufficialmente la stagione sciistica 2023/2024 e molti italiani, già nel prossimo ponte dell'Immacolata, prenderanno d'assalto le località montane. Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha stilato a questo proposito un decalogo per ridurre i costi di skipass e settimana bianca. Vediamo di seguito tutti i consigli utili.

Il decalogo