Estate agli sgoccioli: come combattere la sindrome da rientro dalle vacanze

Quelli che stiamo vivendo sono gli ultimi scampoli d'estate, con le temperature che, stando alle previsioni meteo, dovrebbero abbassarsi già in questo fine settimana. L'arrivo del mese di settembre, per molti, significa dire addio alle vacanze per tornare alla vita lavorativa quotidiana: uno dei momenti più difficili dell'anno per ciascuno di noi, tanto che gli studiosi hanno individuato una particolare sindrome da rientro dalle vacanze, caratterizzata da sintomi quali ansia, insonnia, stanchezza, sbalzi d'umore, difficoltà di concentrazione e sensazione di malessere fisico. Nei casi più gravi questo disturbo può sfociare fino alla depressione.

Sindrome da rientro dalle vacanze, i rimedi

Per combattere la sindrome da rientro dalle vacanze possiamo ricorrere ad alcuni rimedi totalmente naturali. Vediamo quali sono i più efficaci.