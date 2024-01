Musica: nuovo singolo per il cantautore pisano Alain Mini

'Partire ma dove?': è uscito lunedì 15 gennaio il nuovo singolo del cantautore pisano Alain Mini, la cui distribuzione è disponibile su tutte le piattaforme di social di musica come Spotify, Itunes, AmazonMusic e su tutti i social Network Facebook, Instagram TikTok per citarne alcuni.

Alain spiega il significato del brano: "Questo singolo si chiama 'Partire ma dove?', parla della fuga di cervelli dal nostro paese verso altre mete, verso altri orizzonti e paesi, per approdare all'estero a lavorare. Finalmente dopo due anni di pausa è arrivato il momento di presentarlo al pubblico e il successo nella prima settimana è stato notevole”.

L’autore svela però un aneddoto: "In realtà questo singolo era destinato a Sanremo due stagioni fa, poi ho collaborato con un grandissimo produttore italiano nel suo studio, proprio per trarre il meglio da questo brano. Spero vada bene, io cercherò di mantenere alte le aspettative, impegno ne sto mettendo tanto, anche nello studio perché sto seguendo un corso di produzione e masterizzazione dei brani. Spero che tutto questo sia ripagato e ringrazio tutti per le testimonianze di affetto che mi hanno dimostrato fino ad ora”.

Non solo canzoni ma anche impegni già fissati per Alain Mini in questo 2024: “A livello artistico ho ripreso in presenza al TalkShow 'La Pecora Nera', dove sono ospite fisso ogni giovedì per venticinque puntate. Le novità non sono finite, il prossimo mese presenterò un’altra canzone ed è per questo che invito i miei affezionati a seguirmi sui miei canali social per tutte le numerose novità” conclude Alain Mini.