SocialWave, l'agenzia che promuove le aziende pisane sul web: "Così aiutiamo le piccole e medie imprese a crescere"

Tutti, ormai, sappiamo quanto importante sia il ruolo dei social anche in ambito imprenditoriale e commerciale. Sì, perché sempre più persone, per scegliere dove fare acquisti o mangiare, si affidano alle informazioni ricavate da internet e, in particolare, dai canali Instagram, Facebook e, soprattutto i più giovani, TikTok. Ed è così che il 19enne Tommaso Rovini, in collaborazione con la 18enne Carolina De Luca, ha deciso di aprire una società, la SocialWave, che si occupa di creare contenuti multimediali per le pagine social di numerose attività del territorio pisano. Una realtà che, in pochissimo tempo, ha saputo raccogliere un ottimo successo: "Il nostro desiderio - racconta il giovanissimo Tommaso, diplomatosi in estate al liceo Dini - è quello di crescere e di allargare ulteriormente il nostro team, mantenendo però sempre allo stesso tempo i piedi per terra".

"Social indispensabili per chi ha un'attività. E non è vero che i giovani sono scansafatiche"

"L'idea di aprire questa attività - spiega Tommaso Rovini - l'ho avuta a febbraio. Da sempre sono un grande appassionato di fotografia e nutro un grande interesse verso l'ambiente. Già in passato, inoltre, avevo lavorato nell'ambito della grafica e della pubblicità. Ho quindi messo insieme le mie passioni ed i miei interessi per realizzare un progetto che possa contribuire al miglioramento della città a livello tecnologico e commerciale".

"Per adesso - continua Tommaso - la nostra clientela è costituita prevalentemente da bar, ristoranti e negozi del centro storico. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le piccole e medie imprese ad essere maggiormente conosciute: se un tempo si usava il passaparola ed il volantinaggio, oggi i giovani, per cercare ad esempio dove mangiare, utilizzano i social. Questo aspetto, quindi, diventa fondamentale per chi ha un'attività. Noi, nel dettaglio, offriamo ai nostri clienti tre pacchetti su base mensile creando foto e video che andiamo poi a pubblicare direttamente sulle pagine Instagram, Facebook e TikTok delle attività".

"Nel nostro piccolo - conclude -, vogliamo smentire il luogo comune, diffuso ormai anche a Pisa, che i ragazzi non hanno voglia di fare niente. Ci sono tantissimi giovani che si impegnano a portare avanti progetti interessanti e che hanno tantissima voglia di lavorare: il nostro ne è un esempio".