Spiagge più belle d'Italia, due sono in Toscana: la classifica di National Geographic

L'estate, come da tradizione, è sinonimo di mare e spiagge, mete ideali per concedersi momenti di completo relax. A questo proposito la celebre rivista National Geographic ha stilato una lista delle dodici spiagge più belle d'Italia, di cui due si trovano in Toscana: si tratta di Marina di Alberese, in provincia di Grosseto, che ha conquistato il terzo posto, e della spiaggia di Viareggio, piazzatasi in nona posizione. Al comando della classifica generale Capo Peloro (Sicilia), che ha preceduto Baia di Riaci (Calabria). Nella top 12 anche Pescoluse (Puglia), Cala Rossa (Sicilia), Santa Maria di Castellabate (Campania), Spiaggia dei Conigli (Sicilia), Spiaggia delle due sorelle (Marche), Spiaggia di Maronti (Campania), Spiaggia di Punta Aderci (Abruzzo) e Spiaggia di Riccione (Emilia Romagna).

Spiagge più belle d'Italia, la classifica del National Geographic

Di seguito la classifica delle dodici spiagge più belle d'Italia secondo il National Geographic: