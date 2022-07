Cocktail estivi, la ricetta dello spritz analcolico

Tra i cocktail più amati dagli italiani, e non solo, c'è senza ombra di dubbio lo spritz. Questo drink non può infatti mancare al momento dell'aperitivo, in particolare d'estate, quando può essere gustato direttamente sotto l'ombrellone in riva al mare per vivere momenti unici all'insegna del completo relax insieme ad amici e persone care. Lo spritz, oltre che nella versione veneziana e in quella internazionale, può essere preparato anche in forma analcolica, così da poter essere assaporato anche da coloro che, per gusto o per scelta, non amano l'alcol. Vediamo di seguito come prepararlo direttamente in casa.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti per preparare un perfetto spritz analcolico:

500 ml succo d'arancia;

250 ml bitter;

100 ml acqua tonica;

4 fette arancia;

ghiaccio q.b.

Preparazione

Per prima cosa prendete un bicchiere a base larga, o, se preferite, un calice da vino, e riempitelo con quattro o cinque cubetti di ghiaccio.

Aiutatandovi con un misurino da cocktail o immaginando che il bicchiere sia diviso in parti, versate due parti di succo di arancia, una parte di bitter analcolico e una parte di acqua tonica.

Mescolate il tutto accuratamente utilizzando un cucchiano girando dal basso verso l'alto.

A questo punto guarnite con l'immancabile fetta d'arancia: il vostro spritz analcolico sarà pronto per essere gustato, sia da soli che in compagnia.

L'alternativa

Se si desidera gustare uno spritz ancora più saporito, potere aggiungere agli ingredienti già utilizzati dei chicci di melograno frullati in un mixer e dello zucchero di canna. In questo caso il suggerimento è di utilizzare una quantità leggermente più ridotta di succo di arancia.