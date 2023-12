Stella di Natale, come farla durare a lungo: i consigli utili

Tra i simboli delle festività natalizie c'è senza ombra di dubbio la Stella di Natale, pianta ornamentale originaria di Messico e Guatemala che si caratterizza per il suo colore acceso. Per farla durare a lungo senza che si rovini occorre prendersene cura con attenzione: vediamo tutto ciò che occorre sapere.

Come curare la Stella di Natale

La Stella di Natale non resiste a temperature inferiori ai 12-15° C. Di conseguenza, non va tenuta all'esterno, ma neanche troppo al caldo. L'ideale è un punto della casa protetto, ma distante dalle fonti di calore. Si consiglia di posizionarla in una zona fresca e umida (anche l'aria secca, infatti, non è alleata della pianta simbolo del Natale). Sì alla luce del sole, ma non all'esposizione diretta.

Come annaffiare la Stella di Natale

La Stella di Natale va annaffiata regolarmente, senza però esagerare. Quando si nota che la terra si è asciugata è il momento di ripetere l'operazione. Importante, tuttavia, che non si creino ristagni d'acqua.

La storia della Stella di Natale

La Stella di Natale è una pianta originaria del Messico e del Guatemala. Sin dalla fine dell'Ottocento veniva donata come regalo di benvenuto dalle autorità locali agli ambasciatori statunitensi che si recavano in America. Successivamente venne collegata al Natale per il caratteristico colore rosso delle sue foglie.

Si narra che in un piccolo villaggio nella penisola dello Yucatan viveva una bambina molto povera di nome Altea. Mentre tutti i bambini compravano regali da offrire a Gesù per Natale, lei non poteva comprare nulla. Un giorno, mentre era da sola in casa, le apparve un angelo, il quale le disse di raccogliere dei fiori dai bordi delle strade e di portarli in chiesa come doni per Gesù. L'Angelo le disse anche che il suo dono sarebbe stato il più apprezzato di tutti. La bambina lo ascoltò, raccolse dei fiori, li portò all'altare e inizio a pregare. Quei piccoli fiorellini recisi si trasformarono così in una bellissima pianta dai fiori rossi: la Stella di Natale, che ancora oggi acquistiamo o regaliamo a chi vogliamo bene.