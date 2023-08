Notte di San Lorenzo, Pisa la seconda miglior città toscana per avvistare le stelle cadenti: la classifica

Pisa è la seconda miglior città della Toscana per avvistare una stella cadente. Questo il risultato dello studio condotto da Casinò Italiani, che, per stilare la graduatoria, ha analizzato la qualità del cielo notturno, il numero di "zone scure" nel cielo e la media annuale dei mesi con cielo sereno. La nostra città, che ha ottenuto un punteggio di 5.74/10, è preceduta a livello regionale solamente da Grosseto, che ha ottenuto una valutazione di 5.91. A completare il podio Pistoia (4.89), che precede, nell'ordine, Firenze (4.35), Lucca (3.93), Livorno (3.69), Siena (3.60), Prato (3.09), Arezzo (2.31) e Massa Carrara (2.31).

Il primo posto assoluto a livello nazionale, invece, è stato conquistato da Treviso, che con il punteggio di 9.46 precede Bolzano (9.22) e Lodi (8.59). Per quanto riguarda le regioni, infine, prima posizione per il Trentino Alto-Adige (7.27) davanti a Veneto (6.88) e Valle d'Aosta (6.64). Quattordicesimo posto per la Toscana con il punteggio di 4.00.

La classifica regionale

Grosseto 5.91

Pisa 5.74

Pistoia 4.89

Firenze 4.35

Lucca 3.93

Livorno 3.69

Siena 3.60

Prato 3.09

Arezzo 2.31

Massa-Carrara 2.31

La top ten nazionale

Treviso 9.46

Bolzano 9.22

Lodi 8.59

Pordenone 8.26

Novara 7.60

Belluno 7.60

Lecce 7.54

Mantova 7.54

Pavia 7.51

Padova 7.48

La classifica delle regioni