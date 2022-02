Carnevale, come realizzare le stelle filanti con il fai da te: la guida

Carnevale, come da tradizione, è accompagnato non solo dalla preparazione di dolci per tutti i gusti, ma anche da un'esplosione di colori. Durante i festeggiamenti, infatti, non possono mancare maschere, coriandoli e stelle filanti. Quest'ultime, con un po' di pazienza, possono essere realizzate in maniera del tutto artigianale. Vediamo il procedimento da seguire per un risultato garantito.

Come realizzare le stelle filanti con il fai da te