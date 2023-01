Stooping Pisa, il progetto per dare nuova vita agli oggetti abbandonati e ridurre i rifiuti

Quante volte ci capita di avere in casa un oggetto ancora integro e funzionante, che però non utilizziamo più e che finiamo con il gettare via? Tante, probabilmente troppe. Soprattutto se si pensa che quegli stessi oggetti potrebbero essere utilizzati da chi, al contrario, ne ha davvero bisogno. E proprio da qui è nata l'idea di Alessandro Carbone e Antonio Di Noia, giovani i quali, sulla falsariga di quanto avviene già in altre città d'Europa e d'Italia, hanno deciso di portare anche a Pisa il fenomeno dello "stooping", attraverso il quale è possibile segnalare oggetti abbandonati per strada o che si vogliono regalare per far sì che qualcun altro possa prenderli per dar loro nuova vita. Un progetto dalla marcata impronta ambientale, che, nel suo piccolo, vuole contribuire a ridurre la quantità di rifiuti. E che, adesso, culminerà nel primo vero e proprio "Swap party", che si terrà domenica 15 gennaio dalle 16 alle 20 al circolo Alhambra e che vedrà la partecipazione di diverse associazioni quali Greenpeace Pisa, Giovani delle Acli, Rete degli Studenti Medi Pisa e Udu Pisa.

"Nei mesi scorsi - racconta a PisaToday Alessandro Carbone - abbiamo avuto contatti con le ragazze che gestiscono la pagina Instagram Spooting di Milano ed abbiamo subito apprezzato la bontà del progetto. Abbiamo ritenuto che tale iniziativa potesse essere riproposta anche in una città come Pisa, pensando anche all'elevato numero di studenti che la abitano. A fine agosto abbiamo così creato la nostra pagina sui social, invitando le persone a segnalare oggetti inutilizzati che intendono regalare oppure che sono stati abbandonati per strada. Ed in pochi mesi, fortunatamente, abbiamo registrato subito un buon riscontro. Abbiamo così pensato di organizzare il primo Swap Party: nell'occasione chiunque potrà portare qualunque tipo di oggetto, purché in buono stato e funzionante. In base agli oggetti portati, poi, verranno consegnati dei gettoni con cui prendere oggetti portati dagli altri. Un modo, nel nostro piccolo, per dare un contributo anche alla causa ambientale".