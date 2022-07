Estate, cinque rimedi naturali contro la sudorazione eccessiva

In estate, con le elevate temperature, si tende a sudare maggiormente. Ciò può comportare un cattivo odore e può far macchiare i vestiti, facendoci sentire a disagio nei rapporti con gli altri. Questa problematica, tuttavia, può essere alleviata con alcuni semplici rimedi naturali: vediamo quali sono quelli più efficaci.

I rimedi naturali contro l'eccessiva sudorazione

Infuso di salvia

L'infuso di salvia è un ottimo rimedio per combattere il sudore. Prendete delle foglie fresche e fatene un tè versandovi sopra dell'acqua bollente. Lasciate in infusione per 10 minuti e bevete dolcificando o aggiungendo del limone per rendere più gradevole il sapore. Se invece volete utilizzare questo infuso in modo topico, lasciatelo raffreddare e imbevetevi un batuffolo di cotone e applicatelo sulle aree in cui tendete a sudare di più (ascelle, collo, piedi).



Bustine di tè

I tannini presenti in queste bustine sono utili per regolare il calore corporeo. L'ideale è aggiungere 5 bustine di tè all'acqua di un bel bagno tiepido e immergersi mezzora al giorno per controllare la sudorazione.

Aceto

L'aceto è un ottimo antitraspirante naturale. Per questo motivo possiamo applicarlo nelle zone del corpo in cui tendiamo a sudare maggiormente.

Patate

Le patate, note per assorbire l'acqua in eccesso dal corpo, agiscono in maniera ottimale come antitraspirante. Prendete una piccola patata e tagliatela a metà, strofinando la parte interna laddove si suda di più. Lasciate asciugare prima di indossare i vestiti.

Amido di mais

Per ridurre il problema del sudore, infine, potete utilizzare l'amido di mais. Dopo aver fatto un bagno, strofinatelo nelle zone maggiormente soggette alla sudorazione. Tale operazione, tuttavia, deve essere eseguta quando il corpo è completamente asciutto, così da evitare di fare un pasticcio con la polvere dell'amido.