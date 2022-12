'Superhero Valley', il progetto di quattro studenti dell'Università di Pisa: "Così aiutiamo i nostri coetanei a trovare lavoro"

Preparare al meglio ragazzi e ragazze con formazione o esperienza nel mondo dell'informatica ad affrontare colloqui per entrare a lavorare in big tech company del calibro di Apple, Google, Microsoft, Amazon e Netfix. Con questo obiettivo Alessandro Berti, Remo Andreoli, Luca Corbucci ed Eugenio Paluello, giovani studenti di Informatica all'Università di Pisa, hanno dato vita due anni fa, in piena pandemia, alla community online gratuita e senza scopo di lucro 'Superhero Valley', che oggi conta più di 1.400 membri provenienti da tutta Italia.

"Durante l'università ci scordiamo che oltre allo studio è importante poter fare esperienze lavorative - spiega Luca, viterbese classe 1995 - e allora perchè non puntare in alto e provare a farle in una delle compagnie tecnologiche più grandi del mondo? Con la nostra community, siamo qui per informare e formare i nostri coetanei su queste opportunità". "Abbiamo aiutato a rendere il loro profilo professionale sempre più attraente per le grandi multinazionali della tecnologia - racconta Remo, pontederese classe 1996 - mettendoli anche in contatto con molti ingegneri italiani che già lavorano in queste aziende e che possono spiegare questi lavori meglio di chiunque altro".

"Abbiamo una visione circolare - appunta Alessandro, piombinese classe 1994, a proposito del futuro - e la nostra speranza è che i ragazzi e le ragazze, dopo mesi o anni di lavoro in questi contesti altamente specializzati, possano rientrare in Italia e portare con sé la mentalità e le competenze acquisite per contribuire allo sviluppo tecnologico delle aziende nostrane".

Un progetto, il loro, che ha colpito anche il mondo accademico. "Già nel primo anno, abbiamo ricevuto apprezzamenti da alcuni docenti di importanti università italiane - dice Eugenio, spoletino classe 1993 - tra cui l'Università Statale di Milano, la Sapienza di Roma, l'Università di Trento, l'Università di Padova, Ca' Foscari di Venezia, l'università di Torino, oltre, ovviamente all'Università di Pisa." Inoltre, proprio da questo anno, hanno lanciato un programma di Mentorship in cui viene data la possibilità ad alcuni ragazzi e ragazze di essere seguiti durante il loro percorso formativo da un ingegnere di queste grandi aziende tecnologiche.

Mentre si impegnavano ad aiutare gli altri nel raggiungere i loro obiettivi, anche le carriere dei quattro ragazzi sono proseguite. Tre di loro stanno facendo un Dottorato e il quarto una posizione di rilievo in una multinazionale. Oggi, Alessandro si trova al Fermilab di Chicago (USA), centro di ricerca statunitense, dove sta concludendo un semestre estero nel percorso di dottorato in computazione quantistica presso l'Università di Pisa, Remo è impegnato nel suo dottorato in ambito Cloud Computing presso la prestigiosa Scuola Superiore Sant'Anna, in collaborazione con i ricercatori di Ericsson Research e Luca ha scelto di approfondire con un dottorato in Informatica presso l'Università di Pisa. Eugenio, invece, sta lavorando per una multinazionale in ambito Blockchain.