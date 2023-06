Superluna del cervo, spettacolo in cielo nella notte di lunedì 3 luglio

Un vero e proprio spettacolo da non perdere, quello che sarà visibile in cielo lunedì 3 luglio. A partire dal tramonto, e per la precisione dalle 20.37, sarà visibile la Superluna dell'anno, detta anche "Luna piena del cervo". Il nostro satellite, nell'occasione, ci apparirà più grande del solito data la minore distanza che la separerà dalla Terra.

Luna piena del cervo, perché si chiama così

I diversi nomi della Luna piena furono stabiliti dagli Indiani d'America sulla base delle caratteristiche della natura di ogni mese. Luglio è normalmente il mese in cui le nuove corna di cervo escono dalla fronte e, da qui, il nome di "Luna piena del cervo". Nelle zone più basse si tagliava il fieno, mentre in quelle più alte iniziavano i temporali estivi, per questo veniva anche chiamata Luna del Fieno o Luna del Tuono. La Luna piena di luglio è chiamata anche Luna "del raccolto": non solo delle messi, ma anche delle erbe aromatiche e della frutta e ortaggi che verranno posti in conserva per l'inverno. E di tutto ciò che abbiamo seminato in ogni campo.

I nomi della luna piena di luglio in varie culture

Queste le varie denominazioni della luna piena di luglio nelle varie culture:

nativi americani: Buck Moon (Luna del cervo)

celti: Moon of Claiming (Luna della rivendicazione)

cherokee: Ripe Corn Moon (Luna del mais maturo)

choctaw: Crane Moon (Luna della gru)

americani coloniali: Summer Moon (Luna d'estate)

wiccan: Mead Moon (Luna dei prati)

Credenze

Da sempre l'uomo sa che la luna ha una potente influenza sulla terra, basti pensare al fenomeno delle maree. La luna piena, secondo alcune credenze, influenzerebbe inoltre il sonno e l'umore. Non a caso si utilizza il termine "lunatico" per indicare repentini cambi di stato d'animo, che sarebbero dovuti alla maggiore energia della luna rispetto al solito.