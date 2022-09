Supermercati più economici, dove fare la spesa a Pisa per risparmiare: lo studio di Altroconsumo

Spesa sempre più cara per gli italiani. L'inflazione giunta ormai a livello record (mai così alta dal 1985, secondo le ultime stime dell'Istat) e il boom bollette si ripercuote infatti anche sui prezzi dei prodotti alimentari, erodendo il potere d'acquisto dei cittadini. Per cercare, per quanto possibile, di risparmiare, Altroconsumo ha eseguito la sua consueta indagine annuale sui supermercati più convenienti. L'elenco, a livello nazionale, è stato stilato attraverso la raccolta e l'analisi di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città, rilevati tra il 7 marzo e il 1 aprile, selezionati su criteri che ne garantiscono la rappresentatività. Per ognuna delle 126 categorie di prodotto considerate (le più acquistate secondo l'Istat) sono stati registrati i prezzi, promozioni incluse, di tutti i prodotti in vendita, ma solo se presenti a scaffale.

I supermercati più economici a Pisa

A Pisa ad essere presi in esame sono stati il Carrefour di via Fabbricone Pontecorvo, le Coop.fi di via Manara Valgimigli, località Cisanello, e via Ponte a Piglieri, località Porta a Mare, l'Esselunga Superstore di via Cisanello, le Pam di viale delle Cascine e via Pascoli e Spazio Conad di via Pietrasantina. Tra questi, il punto vendità più conveniente è risultato essere l'Esselunga con un indice (il termine "indice" indica la catena più conveniente. Se l'indice è 110, per esempio, significa che i prezzi sono del 10% più cari rispetto all'insegna più economica d'Italia che ha, appunto, indice 100) di 109: qui, secondo Altroconsumo, è possibile arrivare ad un risparmio annuo massimo di 855 euro. Seguono le due Coop e Spazio Conad (indice 111), Carrefour (indice 114), la Pam di viale delle Cascine (indice 120) e, infine la Pam di via Pascoli (indice 124).