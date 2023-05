Tempio di Minerva, successo per lo spettacolo musicale a tema storico per il bicentenario

Una serata all'insegna della musica e della cultura, quella che si è tenuta sabato 27 maggio al Tempio di Minerva Medica di Montefoscoli. Per celebrare i 200 anni dalla fine della costruzione della struttura, è infatti andato in scena uno spettacolo musicale a tema storico curato dagli Herpes (acronimo di 'Hanno Elevato la Repubblica Pisana all’Eccellenza Storica'), il noto gruppo rock identitario pisano guidato da Andrea Masi, intitolato "Arte e Libera Scienza al tempo dei Vaccà Berlinghieri". E proprio per volonta di Andrea Vaccà Berlinghieri, medico dell'Università di Pisa, venne costruito tra il 1821 ed il 1823 il tempio di Minerva: un monumento che il luminare volle dedicare al padre Francesco, anch'egli medico, celebrandone la professione con una dedica alla dea della medicina Minerva.

Ad animare la serata il racconto sulla vita di quattro illustri scienziati pisani: Antonio Pacinotti, a cui si deve l'invenzione della dinamo e del motore elettrico in corrente continua, Galileo Galilei, considerato il padre della scienza moderna, Leonardo Fibonacci, matematico tra i più grandi di tutti i tempi, e, appunto, Andrea Vaccà Berlinghieri.