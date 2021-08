Terre di Pisa, il reportage della rivista "In Viaggio": itinerario da Peccioli a Lari

Le Terre di Pisa protagoniste nel mensile In Viaggio . Nel numero dedicato alla Toscana, in edicola nel mese di settembre, la giornalista Cristina Gambaro, insieme alle immagini del fotografo Andrea Pistolesi, accompagnerà infatti i lettori alla scoperta della Valdera, suggerendo cosa vedere, dove mangiare, dove dormire e cosa comprare. Un itineraio che, realizzato dalla Camera di Commercio di Pisa in collaborazione con i member "Terre di Pisa", partirà da Peccioli per poi proseguire verso il Teatro del Silenzio di Lajatico , che quest'anno ospita l'installazione di arte contemporanea di Manolo Valdés, una monumentale scultura in ottone e acciaio con un copricapo formato da centinaia di rami aggrovigliati tra loro.

Il viaggio farà poi tappa a Palaia e al Tempio di Minerva Medica di Montefoscoli, proseguendo poi a Toiano e Villa Saletta. Per godere appieno della specificità della Valdera con i suoi vini di qualità e la genuinità dei suoi piatti, immancabili infine i borghi di Terricciola e di Chianni , con una puntata anche a Lari con la visita al Castello dei Vicari.

Valter Tambrurini: "Promuovere il turismo e creare un sentire comune tra gli abitanti"

"La parola che contraddistingue questa come le altre iniziative che portiamo avanti nell'ambito del progetto 'Terre di Pisa' è 'collaborazione' - afferma Valter Tamburini , commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa -. Una collaborazione concreta, continua e cercata in ogni occasione e che coinvolge le amministrazioni locali e regionali, le categorie economiche e le imprese. L'obiettivo, oltre a quello di promuovere la destinazione turistica tra i potenziali visitatori, è quello di creare un sentire comune che riesca a coinvolgere anche gli abitanti dei luoghi. Bello sarebbe ad esempio che tutta la segnaletica stradale riprendesse il logo e che il turista attento a questi dettagli, che dettagli poi non sono, prendesse consapevolezza di trovarsi in un luogo dove i diversi elementi come le città e le campagne, l'arte e l'enogastronomia, il mare e la collina, come singole tessere trovano spazio nel grande mosaico delle 'Terre di Pisa'”.