TheFork Awards 2022, tre ristoranti toscani in nomination

Ci sono anche tre ristoranti della Toscana in nomination per i TheFork Awards 2022, progetto curato da TheFork, app leader nella prenotazione online, e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d'autore, volto a premiare le nuove aperture e quei locali che hanno rinnovato la propria gestione nel periodo ottobre 2021-agosto 2022. Si tratta del Chic Nonna di Vito Mollica e del Mimesi al Dimora Palanca di Firenze e del Saporium del Borgo Santo Pietro di Chiusdino, in provincia di Siena. In totale sono 46 i ristoranti in nomination: gli utenti di TheFork avranno tempo fino al 3 ottobre per esprimere la propria preferenza.

TheFork Awards 2022, come votare

La prima fase dei TheFork Awards prevede come sempre la formazione della giuria di Top Chef: quest'anno sono 55 le personalità coinvolte da Identità Golose e TheFork (tra cui Massimo Bottura, Cristina Bowerman, Carlo Cracco e i Fratelli Cerea), alle quali è stato chiesto di segnalare le più convincenti nuove aperture o gestioni del periodo ottobre 2021-agosto 2022.

La seconda fase prevede il coinvolgimento degli utenti di TheFork, che potranno esprimere la propria preferenza fino al prossimo 3 ottobre 2022. In questo modo si potrà definire la lista dei 10 ristoranti più votati e il People's Choice Award, il premio che riceverà il ristorante con più preferenze. Votando si parteciperà al concorso dedicato all'iniziativa e si potrà vincere una delle 50 Gift Card di TheFork da 50€ in palio o due posti all'esclusiva cena di gala.