Tiramisù, come prepararlo per chi è a dieta: la ricetta light

Alzi la mano chi non ama il tiramisù. Questo dolce, preparato con savoiardi inzuppati nel caffè ricoperti da una crema composta da mascarpone, uova e zucchero e da una spolverata di cacao, ha conquistato il palato di grandissima parte degli italiani. Il tiramisù, dato il suo alto contenuto calorico, non è però propriamente indicato per chi è a dieta. Ma nessun problema, per chi vuole stare attento alla linea è infatti possibile gustare questo dolce nella sua versione light, che prevede la sostituzione di alcuni ingredienti con altri più leggeri. Vediamo la ricetta.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari per ogni porzione del tiramisù light :

yogurt greco o senza grassi 100 g;

essenza di vaniglia 2 cucchiaini da caffè;

caffè amaro bollente 2 tazzine;

fette biscottate integrali 3;

dolcificante a piacere q.b.;

cacao amaro q.b.

Procedimento

Innanzitutto procuratevi una ciotola con i bordi alti e, al suo interno, amalgamate lo yogurt con il dolcificante e la vaniglia fino a creare una crema morbida e spumosa.

Versate quindi il caffè in un recipiente largo e piatto, dolcificatelo leggermente e intingete una fetta biscottata su entrambi i lati ed adagiatela su un piatto da portata.

A questo punto spalmate 1/3 del composto di yogurt e vaniglia sulla sua superficie e ricoprite con un'altra fetta biscottata intinta nel caffè. Proseguite in questo modo fino a terminare tutti gli ingredienti, quindi cospargete con il cacao amaro.

Lasciate il dessert a rassodare in frigorifero per circa un'ora prima di gustarlo.

Fonte ricetta: pianetadonne.it