Dolci regionali, la ricetta della torta della nonna

La torta della nonna, diffusa ormai da tempo in tutta Italia, ha origini toscane. Questo dolce, malgrado la semplicità degli ingredienti con cui è preparato, è ricco di gusto ed è adatto ad essere consumato in ogni occasione. Vediamo come prepararlo direttamente in casa in pochi e non troppo complicati passaggi.

Ingredienti

Per la crema:

250 millilitri di latte;

200 millilitri di panna fresca;

5 tuorli d'uovo;

140 grammi di zucchero;

40 grammi di farina;

una stecca di vaniglia.

Per la pasta:

400 grammi di farina;

1 bustina di vanillina;

100 grammi di zucchero a velo;

2 tuorli;

150 grammi di burro.

Per la copertura:

pinoli

zucchero a velo

Preparazione