Torta di San Valentino panna e cioccolato, la ricetta

Tra pochi giorni sarà San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza. Per festeggiare insieme alla persona amata, al termine della cena, immancabile è un dolce preparato appositamente per l'occasione, possibilmente a forma di cuore. Dal gusto garantito è la torta furba panna e cioccolato. Vediamo come prepararlo seguendo la ricetta proposta da Benedetta Rossi.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari per preparare la torta furba panna e cioccolato per San Valentino:

4 uova;

150 g di zucchero;

120 di farina;

30 g di cacao amaro;

1/2 bustina di lievito;

500 ml di panna già zuccherata;

100g di latte condensato;

bagna al caffè;

bioccolato fondente tritato.

Preparazione

Prepariamo il pan di spagna al cacao . In una ciotola rompiamo le uova e iniziamo a frullare con lo sbattitore elettrico, aggiungiamo lo zucchero, la farina, il cacao amaro, mezza bustina di lievito.

. In una ciotola rompiamo le uova e iniziamo a frullare con lo sbattitore elettrico, aggiungiamo lo zucchero, la farina, il cacao amaro, mezza bustina di lievito. Usiamo una teglia bassa e larga ricoperta di carta forno, la mia è quadrata 35×35 cm. Versiamo l’impasto e livelliamo bene la superficie. Inforniamo a 180° per 10-15 minuti (forno statico).

Sforniamo il pan di spagna e lasciamo raffreddare.

Per formare i cuori li ho prima disegnati su un foglio, ho inserito lo stencil nel link all’inizio dell’articolo. Naturalmente potete disegnarne uno voi a mano libera, facendo due cuori grandi e due piccoli.

Una volta ottenuti i cuori li posiamo sulla base di pan di spagna e tagliamo con un coltello affilato o con una rotella.

Con i pezzi di pan di spagna avanzato, sbricioliamo tutto in una ciotola perchè ci servirà come decorazione.

Prepariamo la crema per la torta furba panna e cioccolato.

per la torta furba panna e cioccolato. Montiamo a neve ben ferma la panna zuccherata e aggiungiamo il latte condensato, se non avete il latte potete mettere il miele.

Ora prepariamo il caffè e allunghiamo con un po’ d’acqua per fare la bagna.

Assembliamo la torta furba panna e cioccolato.

la torta furba panna e cioccolato. In un piatto o vassoio poggiamo uno dei cuori più grandi e inzuppiamo con la bagna aiutandoci con un pennellino. Copriamo di crema e aggiungiamo le scaglie di cioccolato.

Poggiamo sopra il secondo cuore e ripetiamo aggiungendo crema e scaglie di cioccolato. Ora passiamo ai cuori piccoli al centro, fino a sistemare l’ultimo. Ricopriamo di crema anche i bordi della torta.

Decoriamo con i pezzi di pan di spagna al cioccolato il bordo a lato dei cuori piccoli e il centro dei cuori piccoli.

Con la crema avanzata riempiamo la sac a poche e decoriamo i bordi della torta.

Fonte ricetta: fattoincasadabenedetta.it