Tradimenti estivi, Pisa nella top 10 di infedeltà: la classifica

C'è anche Pisa nella classifica delle città turistiche italiane a più alto tasso di tradimento estivo stilata da Ashley Madison, il maggiore sito per love affaire extraconiugali (in base al numero di iscrizioni ad Ashley Madison dal 2002). La nostra città occupa infatti l'ottavo posto della graduatoria, preceduta, in Toscana, soltanto da Firenze, quarta. Ad occupare il gradino più alto del podio Roma, che precede Milano e Trieste.

"Le motivazioni sono da ricercarsi nell'allentamento delle tensioni quotidiane e in un maggiore senso di libertà associato all'avere a disposizione più tempo libero" - spiega ad Ashley Madison la psicologa Marinella Cozzolino, sessuologa clinica e Presidente dell'Associazione Italiana Sessuologia Clinica -. Inoltre, per chi non è abituato, passare molte ore con il/la partner può essere fonte di grande stress che causa il bisogno di evasione e può portare al tradimento. Oppure d'estate la coppia si separa: la moglie in vacanza, il marito in città; sembra una ghiotta occasione di libera trasgressione da non lasciarsi scappare. Nel caso specifico di Ashley Madison la mission è proprio quella di garantire agli iscritti la tranquillità di incontri con persone che hanno desideri simili e obiettivi chiari".

La top 20 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo

1. Roma

2. Milano

3. Trieste

4. Firenze

5. Genova

6. Bologna

7. Parma

8. Pisa

9. Ravenna

10. Como

11. Udine

12. Torino

13. Verona

14. Bolzano

15. Vicenza

16. Venezia

17. Bari

18. Monza

19. Padova

20. Catania