Ricette locali, la trippa alla pisana

Piatto povero tipico di quella cucina di un tempo nella quale non si buttava via nulla, la trippa alla pisana è una delle ricette più note del nostro territorio. Questa è particolarmente adatta per essere consumata nella stagione invernale e può essere preparata direttamente in casa seguendo alcuni semplici indicazioni.

?Ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari per una trippa alla pisana per quattro persone:

800 gr di trippa (frattaglie dello stomaco) di vitello;

100 gr di pancetta di maiale;

100 gr di sedano;

100 gr di carota;

100 gr di cipolla;

2 spicchi d’aglio;

8 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

100 gr di passata di pomodoro;

1 mazzetto aromatico (salvia, basilico, alloro, prezzemolo, mentuccia e timo);

1 bicchiere di vino bianco;

1 manciata di parmigiano grattugiato;

sale e pepe.

Preparazione

Tagliare molto fine tutti gli odori e, unitamente all’aglio, rosolare insieme alla pancetta, anch’essa tritata fine.

Aggiungere la trippa e rosolare il tutto per qualche minuto.

Aggiungere il vino e farlo sfumare.

Unire i pomodori, salare e pepare, inserire il mazzetto aromatico e far cuocere.

Aggiungere, al bisogno, un poco d’acqua calda o, meglio, del brodo.

Cuocere finché il tutto non è ben amalgamato.

Cospargere di formaggio, mescolare e servire.

Fonte ricetta: pisappiamoci.it