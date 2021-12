Tronchetto di Natale, la ricetta

Non solo pandori e panettoni. A Natale, a tavola, non possono mancare numerosi altri dolci della tradizione, come ad esempio il tronchetto, diffuso ormai in tutta Italia. Vediamo come prepararlo.

Ingredienti

Per il biscotto:

4 uova;

50 gr di fecola di patate;

100 gr farina;

150 gr di zucchero;

1 vanillina;

1 cucchiaino di lievito.

Per il ripieno:

300 gr di ricotta fresca;

100 gr di panna montata;

60 gr di zucchero a velo;

50 gr di zucchero semolato;

1 pera;

1 noce di burro;

gocce di cioccolato a piacere.



Preparazione