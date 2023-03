Whatsapp, occhio alla truffa dell''amico': come difendersi

Ancora una truffa online, che, stavolta, circola su Whatsapp, sia nella sua versione su smartphone che su quella web. Vediamo in cosa consiste e come tutelarsi.

In cosa consiste la truffa

Agli utenti di Whatsapp, sia nella sua versione mobile che quella web, arriva un messaggio inviato da un numero sconosciuto e non presente in rubrica che contiene un'immagine ed il seguente testo: "Ciao, non ti contatto da molto tempo. Non so se ti ricordi ancora di me, quindi ti ho inviato una mia foto. Mi manchi molto. Come stai? Sono passato a un nuovo account Whatsapp e vorrei che tu aggiungessi il mio nuovo account Whatsapp. Possiamo connetterci meglio qui”.

Il messaggio è seguito da un link, attraverso il quale gli utenti si dovrebbero connettere con il presunto "amico" che non sentono da tanto tempo e che, a quanto sembrerebbe, ha cambiato numero. Qualcuno potrebbe cascarci, ma ricordiamo sempre di non cliccare mai su link inviati da numeri sospetti. Oltre al messaggio truffaldino, è possibile riconoscere la truffa dal fatto che chi lo invia è un numero con un prefisso internazionale, +91, e non il +39 tipico italiano. Cliccando questo link si potrebbe dare accesso ai truffatori tantissime nostre informazioni private, tra cui cronologia dei messaggi, le foto inviate e ricevute, fino ad arrivare a inviare messaggi ad altri utenti nella nostra rubrica.

Come difendersi

Se si riceve il messaggio truffa di WhatsApp tutto quello che si deve fare è non cliccare sul link, bloccare il numero e infine eliminare la chat. Se non si ha ancora attivato la crittografia end-to-end come misura di sicurezza, è bene farlo. Come suggerisce lo stesso WhatsApp, per evitare qualsiasi tipo di truffa è inoltre consigliato di non condividere mai con nessuno il codice di registrazione a 6 cifre, o il PIN per la verifica in due passaggi.