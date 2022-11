Twenty5, a Cascina la barberia in memoria dell'amico scomparso: "Così ricordiamo Marco"

Una barberia in ricordo di Marco Del Rosso, il giovane barman del Mandarino Café di Pontedera deceduto il 25 settembre, giorno del suo compleanno, di due anni fa in un incidente stradale. Sì, perché Federico e Alessandro Ledesma, insieme a Salvatore Francolino, hanno deciso di rendere omaggio all'amico scomparso dedicandogli il nome della nuova attività di barberia che, a partire dal 4 dicembre, prenderà il via a Cascina, in viale Comasco Comaschi. "A Marco eravamo legatissimi - racconta a PisaToday Alessandro Ledesma - e quella data, per noi, avrà sempre un valore particolare. Il 25 settembre 2022, alle due di notte, il terzo socio Salvatore Francolino ci ha inoltre dato l'ok per la costituzione della società: è quindi una data che ha un significato speciale per tutti noi e ci è venuto naturale ricordare Marco denominando il locale Twenty5 Barber Club".

"Artigianalità e territorialità, ecco i punti cardini della nostra attività"

Ad operare all'interno del salone saranno Federico e Salvatore, i quali, come sottolinea Alessandro, responsabe della parte manageriale dell'attività, punterà sull'artigianalità del lavoro: "L'artigianalità non riguarderà solamente l'arredamento del locale, allestito senza ricorrere alla grande distribuzione ma all'artigianato del territorio, ma anche il servizio: vogliamo riprendere lo stile barber vintage e per questo motivo, salvo richieste specifiche dei clienti, cercheremo di non utilizzare le macchinette, ricorrendo per lo più solamente alle forbici. Ciò, nel nostro piccolo, ci permetterà di dare un contributo in materia di risparmio energetico e sostenibilità".

A questo, tuttavia, si aggiungerà un tocco di modernità: "Abbiamo creato un sito e un'app, già funzionanti, che permetteranno di effettuare la prenotazione direttamente online, favorendo una minor perdita di tempo e dando quindi all'attività old style un approccio smart - sottolinea Alessandro Ledesma - non saranno previste spese per questo servizio, sarà richiesto solamente di lasciare nome, cognome e recapito in maniera tale che l'agenda possa riempirsi automaticamente. Daremo poi uno sguardo alla territorialità: distribuiremo infatti delle club card che garantiranno privilegi alle attività commerciali del Comune e in seguito della provincia per cercare di agevolare quelli che saranno i nostri compagni di viaggio nel nostro percorso di attività".