L'Università di Pisa su Rai 4: gli studi sull'intelligenza artificiale nella nuova puntata di "Wonderland"

Ci sarà anche Pisa al centro della puntata di "Wonderland" incentrata sui temi dell'intelligenza artificiale che andrà in onda martedì 5 aprile alle 22.50 su Rai 4 e dedicata ad Isaac Asimov, divulgatore scientifico ideatore delle tre leggi della robotica scomparso il 6 aprile di trent'anni fa. La trasmissione ha infatti visitato l'ultima edizione dell'Internet Festival di Pisa, kermesse annuale promossa dalla Regione Toscana, dal CNR e dalle tre istituzioni universitarie della città, sin dagli anni Sessanta polo d'eccellenza della ricerca informatica in Italia. Il magazine ha poi incontrato Dino Pedreschi, coordinatore del dottorato di ricerca in Intelligenza Artificiale dell'Università di Pisa, il quale ha tracciato un ampio excursus storico sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale da Alan Turing ai giorni nostri.

"Wonderland", infine, ha visitato il centro di ricerca Enrico Piaggio presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa per conoscere Abel, prototipo robotico dall'aspetto umanoide progettato per l'interazione con l'uomo. Per raccontare la grande avventura che ha portato alla "nascita" di Abel e i suoi possibili impieghi, il magazine ha parlato con il ricercatore Lorenzo Cominelli e il coordinatore del progetto Enzo Pasquale Scilingo.