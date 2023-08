Partenza per le vacanze, i consigli per lasciare la casa in sicurezza

Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza, con milioni di italiani che si mettono in viaggio. Per chi è in partenza, fondamentale è lasciare la propria abitazione in sicurezza: ecco, a questo proposito, sette consigli stilati da Bosch.

Stress

Paradossalmente, i preparativi per le vacanze sono forse uno dei momenti più stressanti dell'anno. Attenti, quindi, a non partire subito con i piede sbagliato, anche se involontariamente: cercate quindi di organizzarvi al meglio e per tempo, senza fare tutte le cose all'ultimo,

Wifi

È consigliato lasciarlo accesso poiché comporta consumi elettrici ed economici minimi, oltre ad essere necessario in caso di casa “smart”.

Dettagli

Pulire casa prima di partire è un'ottima cosa, così come sistemare tutte quelle cose che potrebbe andare a male durante la nostra assenza o creare problemi. Ricordatevi anche delle piante e della loro cura.

Elettrodomestici

Prevedere qualsiasi tipo di imprevisto domestico mentre si è via in vacanza è impossibile, ma grazie ad un'attenzione in più ad alcuni elementi chiave della propria abitazione e al supporto della tecnologia, possiamo almeno cercare di prevenire il tutto. L'ideale sarebbe staccare la spina della maggior parte di grandi e piccoli elettrodomestici per un risparmio energetico più attento all'ambiente. Attenzione anche a tutti quei dispositivi che rimangono collegati.

No alla casa disabitata

Sarebbe meglio non far capire che la casa è vuota, soprattutto per chi si prepara a stare via per un periodo di tempo medio-lungo. Tenete il giardino potato e curato, la cassetta della lettera svuotata con regolarità e luci da accendere ogni tot di tempo. Magari chiedete ad amici, parenti o vicini di casa di darvi una mano.

Social network

Condividere online informazioni relative alla propria vacanza può essere potenzialmente pericoloso. Tutti guardano tutto ed i social costituiscono un modo veloce e sicuro per i malintenzionati per sapere se ci siete, ad esempio guardando le vostre storie Instagram. Un consiglio è quello di non postare contenuti geolocalizzati in tempo reale.

Memo per il rientro

Prima di partire, valutate di appuntarvi gli appuntamenti più importanti da svolgere al rientro in punti strategici della casa, come sul frigorifero o sugli armadi delle camere da letto. In questo modo avrete tutto subito sotto occhio, a prova di smemorati!