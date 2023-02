Vama Cart, festa per i 50 anni di attività

L'azienda Vama Cart, specializzata nell'allestimento e al decoro di eventi quali matrimoni, battesimi, prime comunioni e compleanno, oltre che nella produzione di carta per uso alimentare e non, compie 50 anni di attività. Un'occasione speciale che verrà festeggiata sabato 18 marzo nella sede di via Provinciale Livornese alla presenza del sindaco del Comune di Crespina Lorenzana.

La storia dell'azienda

L'attività nasce nel 1973 da un'idea dell'attuale titolare Silvano Vanni a Crespina, in provincia di Pisa, come una piccola ditta individuale che commercializza all'ingrosso carta per imballaggi, carta per uso alimentare, polietilene e stampati. Agli inizi degli anni '80 amplia la propria superficie e la rete vendita espandendosi non solo a livello locale ma anche provinciale toccando le province di Pisa, Livorno, Lucca e limitrofe. Negli anni '90 inserisce vendita altri prodotti per l'igiene della casa e della persona incrementando così anche la propria clientela, comprendendo non solo grossisti ma anche dettaglianti. L'azienda cresce ancora e nel 2003 inaugura la nuova sede nel comune di Crespina, radicandosi in quella attuale, aumenta i propri spazi e inaugura un negozio interamente dedicato all'allestimento e al decoro di eventi come matrimoni, battesimi, prime comunioni, compleanni e feste di tutti i generi.

Attualmente Vama Cart tratta circa 18 categorie merceologiche tra le quali carta per uso alimentare e non, polietilene e stampati, igiene casa e persona, prodotti professionali per la pulizia, prodotti per la lavorazione di carni, articoli per ristoratori, rivolgendosi direttamente agli esercenti e possessori di Partita Iva. Recentemente rinnovato il negozio di articoli per feste che si sviluppa su una superficie di circa 400 mq, un luogo dove oltre ad ogni tipo di coordinato tavola e addobbi, si possono trovare un settore dedicato al Cake Design, confetti dei migliori marchi, un settore per il finger food nonchè allestimenti con palloncini. Oggi Vama Cart fornisce un'ampia varietà di materiali per tutte le idee e necessità sia a privati che grossisti avvalendosi della propria professionalità e serietà. Vama Cart offre anche uno spazio feste di circa 200 mq ben arredato e funzionale per ogni tipo di evento con ampio parcheggio privato.