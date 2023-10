Dall'impresa al territorio, La Verde Vita apre a Ponsacco il suo primo punto vendita

La Verde Vita, azienda leader nel settore della biocosmesi, apre il primo punto vendita. Il progetto nato nel 2004 con l'apertura dell'azienda a Cascine di Buti e consolidato, nel 2020, con l'inaugurazione del nuovo sito produttivo da 10mila quadrati a Calcinaia, si radica nel territorio di Ponsacco con il locale di via Vanni. Al taglio del nastro erano presenti il presidente Area Vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi, l'assessore al Commercio Roberta Lazzeretti ed il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

"Il nostro progetto di sviluppo da qui ai prossimi cinque anni prevede l'apertura di una serie di punti vendita sul territorio e ci tenevamo a partire proprio dalla nostra provincia - spiega l'amministratore unico dell'azienda La Verde Vita Silvio Nevischi - Abbiamo in programma cinque nuove aperture nel 2024 ed entro la fine di ottobre apriremo un nuovo shop a Uzzano, in provincia di Pistoia. Crediamo molto nella strategia B2C e proprio per questo stiamo investendo in un progetto che mette al centro il rapporto diretto tra produttore e consumatore e la vicinanza alle comunità e ai territori che in questi anni ci hanno dato fiducia puntando sulla qualità dei nostri prodotti biologici, dallo shampoo alle creme viso, dai prodotti per capelli alle essenze fino ai prodotti per la casa, solo per citarne alcuni. Fin dalla nascita l'obiettivo era quello di divenire il laboratorio di riferimento in Italia per lo sviluppo e la produzione della bioecocosmesi in tutti i campi dell'allora cosmesi tradizionale e in questi venti anni l'azienda si è fortemente sviluppata, accompagnando lo sviluppo di decine di brand e aziende commerciali, in Italia e nel mondo".

Rivolge a La Verde Vita "i migliori auguri per la partenza del nuovo progetto" il presidente Area Vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "Siamo davvero felici e orgogliosi che un'azienda leader sul territorio, in grado di raggiungere brillanti risultati e capace di fornire prodotti per oltre 50 brand in tutto il mondo, decida di puntare sulla vendita al dettaglio e sul commercio di prossimità con una scelta che va incontro al territorio e alla sua comunità".

"Siamo orgogliosi che l'azienda abbia scelto il nostro territorio per aprire il loro primo showroom - afferma il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi - Questa nuova apertura dimostra quanto sia attrattiva la cittadina di Ponsacco anche per realtà innovative come questa. Il nostro impegno, in questi anni, è stato di valorizzare il tessuto commerciale presente e favorire nuove aperture, con la promozione e la realizzazione di corsi di formazione ma anche con incentivi e sgravi a chi sceglie di aprire nel centro storico. Accogliamo con piacere questa realtà che nasce e cresce in Valdera e che ha un'impronta etica molto importante. Grazie per aver scelto Ponsacco e buon lavoro allo staff della Verde Vita"

"La Verde Vita - dichiara l'assessore al Commercio Roberta Lazzeretti - è una solida azienda che ha sede a Calcinaia e che ha scelto Ponsacco per aprire il suo punto vendita rivolto non solo alla nostra cittadina, ma tutta la Valdera. Infatti, i prodotti che troviamo in questo negozio oltre ad essere di alta qualità, arrivano direttamente dalla produzione in azienda, il che permette di controllare notevolmente i costi e i prezzi del prodotto finito. Quindi non solo nuove aperture, ma negozi di qualità e a filiera corta, che valorizzano ancora di più il tessuto commerciale ponsacchino".

"Diamo il benvenuto a un'azienda che si caratterizza per la sua impronta green e la qualità dei prodotti - aggiunge infine il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli -, una realtà davvero importante che contribuisce a promuovere il territorio e che arricchisce il centro di Ponsacco di un nuovo servizio altamente qualificato".