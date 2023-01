San Miniato, a Villa Sonnino il Wedding Awards 2023

Villa Sonnino, per il settimo anno consecutivo, ha conquistato il premio Wedding Awards, assegnato dal portale matrimonio.com in base ai punteggi attribuiti dalle coppie che hanno lasciato le loro recensioni sul sito web. La struttura di San Miniato, che ha recentemente ottenuto anche il Booking. com Awards 2023, ha ricevuto 5 stelle, il massimo punteggio nella categoria "Banchetto", e un totale di 117 recensioni, il punteggio più alto dell'intera provincia di Pisa. Questi i riconoscimenti da parte delle coppie che hanno scelto la suggestiva location di via Castelvecchio per celebrare le loro nozze, unica struttura ricettiva del territorio di San Miniato e del comprensorio del Cuoio a ricevere il premio che vede protagoniste aziende e professionisti del settore wedding.

"I migliori complimenti a Villa Sonnino e al suo direttore Cesare Andrisano - ha dichiarato il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli -. Non è affatto scontato confermarsi per il settimo anno consecutivo e dimostrare, anche in questa occasione, l'eccellente qualità della location, oltre alla straordinaria qualità e professionalità del servizio offerto ai clienti. Un riconoscimento di particolare prestigio proprio perché attribuito sulla base dell'esperienza diretta e delle recensioni, che acquisisce ancora più importanza dopo il lungo periodo della pandemia, dei lockdown e delle restrizioni che hanno messo a dura prova la tenuta delle imprese del settore wedding e di tutte quelle attività che lavorano principalmente grazie a cerimonia ed eventi organizzati".

"Con umiltà, in un momento difficile per il nostro settore, abbiamo cercato di mettere la nostra professionalità e passione a servizio dei nostri clienti - ha affermato entusiasta il direttore di Villa Sonnino Cesare Andrisano -. Le tante recensioni ci hanno riempito il cuore e reso felici e dobbiamo ringraziare la nostra fantastica squadra, in particolare Sandra Rosselli per l'organizzazione e la supervisione, e Sara Campigli, nostra chef, che ha saputo sapientemente organizzare e traghettare la cucina con ottime prestazioni. Dedichiamo questi premi a tutti i nostri clienti ed in particolare a qualcuno che ci guarda da lassù che tutti noi abbiamo sempre nei nostri cuori: Tiziano Campigli".