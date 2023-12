La fortuna ha bussato alla porta di un fortunato giocatore di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Nel concorso del 10eLotto di martedì 5 dicembre, riporta Agipronews, nella cittadina sono stati vinti 50mila euro grazie a un 9 Oro indovinato giocando appena un euro. Vincite ancor più importanti a Martinsicuro, in provincia di Teramo, dove sono stati vinti 100mila euro con un 9, e a Vazzini, in provincia di Catania, dove è stato centrato un 9 da 52mila euro. Da segnalare, infine, anche quattro vincite da 20mila euro ciascuna, di cui due in Lombardia: una a Milano con un 9 e l'altra a Mezzano, in provincia di Brescia, con un 8. A queste si aggiungono una vincita centrata a Leporano, in provincia di Taranto, e una a Siracusa, entrambe con un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente premi per circa 31,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi di euro in questo 2023.