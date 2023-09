Lotto, la fortuna bacia Pisa: vinti 23.750 euro

La fortuna, nell'ultima estrazione del Lotto di martedì 19 settembre, ha baciato Pisa. Nella nostra città, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 23.750 euro, mentre a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, la cinquina del Simbolotto è valsa 32.608 euro. La vincità più alta a livello nazionale è andata a Saint Vincent, in Valle d'Aosta, dove la quaterna 1-2-4-6 giocata su tutte le ruote ha fatto vincere 60mila euro a un giocatore.

Fortunata anche la Lombardia: a Milano sono stati vinti 50.596 euro, mentre a Brescia un terno secco sulla ruota di Firenze (3-27-63) è valso 45mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per circa 7,7 milioni di euro, per un totale di circa 836 milioni di euro dall'inizio del 2023.