Una giocata fortunata in provincia di Pisa nell'ultima estrazione del 10eLotto. A Bientina infatti un giocatore ha realizzato un 9 da 20mila euro, come riporta Agipronews.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 419 milioni di euro in questo 2024.