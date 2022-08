Volterra in tv con Magnifica Toscana

La troupe di Magnifica Toscana è andata a Volterra per registrare alcune puntate dedicate al territorio che andranno in onda, la prossima settimana, sull’emittente televisiva TV9 canale 13 con la collaborazione dell’attore Sergio Forconi, la conduttrice Ilaria Belli e l’editore Massimo Ghiraldelli. Inoltre, in autunno le puntate andranno in onda su altre emittenti.

"Le puntate che sono state girate - dichiara l'assessore al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti - costituiscono un’occasione di promozione turistica della nostra città e uno strumento per valorizzare le sue risorse paesaggistiche, enogastronomiche, artigianali e storico-artistico, evidenziando la ricchezza e la molteplicità dell’offerta turistica del nostro territorio. Ringrazio l’editore - conclude Luti - per aver scelto Volterra e per aver raccontato le eccellenze che la rendono unica”.