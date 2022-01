Turismo e Televisione: Volterra su Rai Due a 'Sì Viaggiare'

Venerdì 28 gennaio, alle ore 13.50, nella rubrica dedicata ai viaggi e al turismo del TG2 'Sì Viaggiare', verrà presentato un servizio su Volterra.

"Il servizio che è stato girato dalla troupe della RAI - dichiara l'assessora al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti - rappresenta un’occasione importante di promozione del turismo della nostra città che permette di far conoscere e di mantenere alta la visibilità sulle eccellenze e sul patrimonio paesaggistico e

storico-artistico del nostro territorio. Un grazie particolare a Elisabetta Tognani, presidente dell’associazione culturale 'I Progettisti Indipendenti del futuro' per averci coinvolto e per aver scelto la nostra città, al giornalista Adriano Conte per aver raccontato in modo estremamente coinvolgente le bellezze di Volterra e a Fabrizio Burchianti, direttore del Museo Etrusco Guarnacci per aver messo a disposizione durante il tour la sua competenza e professionalità".