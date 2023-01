World Pizza Day 2023, perché si festeggia il 17 gennaio

Dopo la malinconia per il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno ricorso, in questo 2023, il 16 gennaio, è il momento di tirarsi su con un po' di buona pizza. Sì, perché nella giornata di oggi, martedì 17 gennaio, si celebra il World Pizza Day, dedicato ad uno dei simboli della cucina italiana. L'occasione perfetta, quindi, per gustarsela a tavola, sbizzarrendosi in tutti i gusti, a partire dalla classica margherita fino ad arrivare a quelle farcite liberamente a proprio piacimento. Ma come è nata questa ricorrenza? Andiamo a scoprirlo insieme.

World Pizza Day, nascita e significato

Ogni 17 gennaio viene festeggiato il cosiddetto World Pizza Day, cioè il giorno dedicato alla pizza. Perché proprio in questo giorno? Il motivo è religioso. Il 17 gennaio, infatti, è la data scelta in onore di Sant'Antonio Abate, patrono dei pizzaioli. Questa ricorrenza, tra le preferite dagli italiani, è nata nel 2017 ed è quindi molto recente: è stata istituita dopo il riconoscimento "L’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano", che è entrato nel patrimonio culturale dell'umanità dell'Unesco. Un evento che ha fatto sì che la pizza meritasse una sua giornata dell'anno per essere celebrata a dovere da tutti, in Italia ma anche all'estero.