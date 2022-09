ZenZero tra le migliori pizzerie d'Italia, la gioia dei titolari: "Felici e orgogliosi, riconosciuta la qualità del nostro lavoro"

Un riconoscimento prestigioso, quello ottenuto da ZenZero. Il locale pisano di via Lucchese è stato infatti inserito nella Guida Pizzerie d'Italia 2023 stilata dal Gambero Rosso ottenendo i tre spicchi, ovvero il massimo punteggio. "Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e soddisfazione, una conferma della qualità del lavoro che portiamo avanti con passione e sacrificio" commenta Stefano Bonamici, titolare di ZenZero Osteria della Piazza insieme a Francesca Pardini e Gianna Pavolini.

Bonamici: "La nostra pizza? Un vero e proprio slow food"

"Dal 2015 siamo entrati nella guida del Gambero Rosso nella categoria due spicchi - ricorda Bonamici - e dal 2019 siamo saliti a tre spicchi, gli unici in provincia di Pisa ad aver raggiunto questo risultato". Tutto è cominciato nel 2006.ì: "Avevo 47 anni, lavoravo in in un'enoteca e improvvisamene si liberò un posto in cucina. Mi cimentai nella preparazione delle pizze e nel giro di poco tempo quello che è cominciata come una semplice passione è diventata un mestiere, con l'apertura nel 2009 della pizzeria a Vecchiano, un localino da 20 posti".

Nel 2018 il trasferimento nel nuovo locale a Pisa, al numero 6 di via Lucchese: "Una struttura più accogliente e con ampia disponibilità di parcheggio, dove sempre più persone possono gustare la nostra pizza, creata con un impasto alternativo a quello della scuola napoletana e veneta. La nostra non è solo una pizza gourmet, ma un vero e proprio slow food dove gli ingredienti vengono ricercati, meditati e mixati". Proprio nell'impasto e nella qualità delle materie prime sta il segreto del successo di ZenZero: "Servono mesi per trovare i giusti ingredienti e saperli equilibrare, anche seguendo la stagionalità dei prodotti, per arrivare a creare un prodotto unico e artigianale - sottolinea Bonamici -. L'impasto deve stare in lievitazione per minimo 72 ore, arrivando anche a 100 ore per ottenere risultati davvero eccellenti".

Pieragnoli: "Risultato di grande prestigio per il nostro territorio"

A Zenzero Osteria della Pizza arrivano i complimenti del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Un traguardo che porta nell'Olimpo nazionale una pizzeria apprezzata e conosciuta per la sua immensa qualità e che conferisce grande prestigio al nostro territorio. Da ZenZero si possono gustare prodotti d'eccellenza preparati da veri professionisti della ristorazione che mettono ogni giorno impegno e dedizione nel loro lavoro. I tre spicchi del Gambero Rosso ottenuti per il quarto anno consecutivo sono una conferma che aggiunge ulteriore valore al risultato".