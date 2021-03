Dolci per la Festa del papà, la ricetta delle zeppole di San Giuseppe

Il 19 marzo, come ogni anno, si celebra la festa del papà. Nell'occasione, in tutta Italia, vengono consumate le zeppole di San Giuseppe, dolcetti di origine campana ed ormai apprezzati in tutto il Paese. Dal sapore squisito, possono essere preparate anche in casa. Vediamo la ricetta.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti per preparare le zeppole di San Giuseppe:

acqua 500 ml;

farina 300 gr;

magarina 125 gr;

uova 7;

un pizzico di sale;

un pizzico di lievito per dolci;

un cucchiaino di zucchero.

Preparazione