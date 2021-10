Halloween, come intagliare la zucca con il fai da te: occorrente e procedimento

La zucca intagliata è il simbolo per eccellenza di Halloween. La sua tradizione si ricollega direttamente alla leggenda del vecchio Jack, un fabbro irlandese che, nella notte del 31 ottobre, si dice vaghi come un fantasma per le strade alla ricerca di un rifugio dopo essere stato rifiutato sia dal paradiso che dall'inferno a causa dei suoi inganni al diavoli: appendendo una zucca illuminata fuori dalla propria abitazione, si potrà segnalare che là non c'è posto per lui. La zucca, raffigurante il volto di Jack, si è poi affermata nel tempo come addobbo principale di Halloween.

Zucca di Halloween fai da te, l'occorrente

Ecco il materiale che occorre per realizzare una perfetta zucca di Halloween:

un pennarello lavabile;

due coltelli taglienti (uno più piccolo per i tagli più precisi e uno con la lama più lunga per intagliare bene la zucca);

un cucchiaio per pulire l'interno;

un cucchiaio da gelato o uno scavino per melone per raccogliere semi e filmanenti;

una candela o dei lumini.

Zucca di Halloween fai da te, il procedimento