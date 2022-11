Guida astronomica per viaggiatori: l’aeroporto

Gli aeroplani, meraviglie dell’ingegneria umana che hanno rivoluzionato il mondo dei viaggi.

Che si debbano prendere per lavoro o per piacere, hanno dimezzato le distanze ed ecco che grazie a loro è possibile raggiungere mete altrimenti irraggiungibili.

Il primo volo è sempre qualcosa di speciale, ma può capitare che molti di noi siano spaventati al pensiero di volare a migliaia di metri di altezza.

Cerchiamo quindi di capire come prepararci al meglio al nostro primo volo.

Primo viaggio in aereo: cosa fare

Partire preparati è il modo migliore per ridurre ansia e stress, la sicurezza di aver preso tutto e di essere pronti ai vari controlli di sicurezza infatti riduce di molto le preoccupazioni.

La prima cosa da fare dopo aver comprato il biglietto è quella di consultare il sito della compagnia aerea per capire le regole sui bagagli a mano: peso, dimensioni e tipologia di oggetti che si possono portare a bordo infatti variano da compagnia a compagnia.

Ci sono alcune norme che invece sono comuni per tutte le compagnie, come i liquidi ad esempio.

Quest’ultimi sono trasportabili in contenitori che non superino i 100ml, conservati in una busta trasparente e il loro totale non deve superare il litro.

Se possibile, effettuare il check in online, procedura che vi consente di evitare la fila in aeroporto e che vi permette di avere in anticipo la carta d’imbarco; anche queste informazioni sono disponibili sul sito della compagnia.

Se soffrite di mal d’aereo lo scoprirete solamente durante il primo volo ma per essere preparati può essere utile munirsi di compresse naturali o gomme da masticare allo zenzero, pianta nota per avere effetti anti nausea, oppure farvi prescrivere dal medico i numerosi rimedi contro questo spiacevole inconveniente.

Una volta decollati rilassatevi e godetevi il panorama, se riuscite a dormire, può essere un modo pratico per ridurre la durata del volo, nonché farvi arrivare a destinazione riposati.

Le gomme da masticare sono utili non solo contro la nausea ma anche contro i naturali cambi di pressione che si verificano nelle fasi di decollo e di atterraggio, masticare infatti aiuta a controbilanciare la pressione.

Nel caso in cui non abbiate con voi una gomma da masticare, continuare a sbadigliare può avere lo stesso effetto.

Ultima raccomandazione è quella di arrivare con un discreto anticipo in aeroporto, cosa che vi consente di poter effettuare i controlli e il check in in totale tranquillità; ogni aeroporto all’interno dei gate ha delle zone relax dove riposarsi e aspettare il proprio volo.

Aeroporto e auto: dove parcheggiare la macchina

Proprio per arrivare in tempo in aeroporto, molti di noi ricorrono alla propria macchina, ma spesso trovare parcheggio può essere frustrante.

Per fortuna arriva in nostro soccorso Fly Parking Pisa il parcheggio per l'aeroporto di Pisa: uno spazio custodito con una capienza di 1200 posti, .

Il preparato staff prenderà in custodia e si occuperà della vostra macchina per tutta la durata del vostro viaggio.

Prenotare un posto è molto semplice, visitando il loro sito sarà possibile compilare il form inserendo i propri dati, la data di arrivo e di partenza.

Una volta arrivati in aeroporto, potrete lasciare la vostra macchina ad un addetto che si occuperà del parcheggio e potrete dirigervi subito verso l’aeroporto.

I servizi offerti da Fly Parking Pisa però non finiscono, è infatti possibile usufruire di tutta una serie di facilities messe a disposizione dall’azienda come il lavaggio auto, il rifornimento di carburante e il car valet.

Consultando il sito potrete avere una panoramica dei servizi offerti e usufruire delle numerose promozioni offerte da Fly Parking Pisa.

Fly Parking Pisa è la soluzione più pratica per custodire la propria macchina durante i viaggi di lavoro o di piacere