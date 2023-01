Conciliare lavoro e impegni familiari può essere difficile: un aiuto esterno può fare la differenza

Il ritmo della vita attuale è sempre più frenetico, caratterizzato da un serrato susseguirsi di impegni lavorativi e familiari, spesso difficili da conciliare.

Ad esempio, se si hanno figli, non è semplice riuscire ad incastrare gli orari di entrata ed uscita da scuola, per non parlare delle attività extrascolastiche, che si aggiungono alle incombenze quotidiane.

Lo stesso discorso vale per i propri cari anziani, quando questi si trovano ad avere necessità di una presenza costante al loro fianco.

Purtroppo, per quanto ci si impegni nell’offrire il proprio aiuto, difficilmente si riesce a coprire le effettive necessità, anche quando si tratta di svolgere piccole commissioni o di avere un supporto nella gestione quotidiana della casa.

A volte sono gli stessi genitori anziani che, per non pesare sui propri figli, preferiscono avvalersi di un aiuto esterno, che possa aiutarli nell’effettuare tutte quelle piccole commissioni necessarie che, però, non si sentono tranquilli a svolgere da soli.

Per quanto non venga effettuata a cuor leggero, questa scelta consente, alla persona anziana, di sentirsi supportata, mentre la famiglia può vivere gli impegni quotidiani serenamente, sapendo che il proprio caro è in buone mani.

Un aiuto esterno per il benessere degli anziani

In questi casi, optare per una RSA risulta destabilizzante, nonché eccessivamente dispendioso: la soluzione più pratica è quella di rivolgersi ad una persona esterna, assumendo una badante.

Si evita, così, di sconvolgere le abitudini dell'anziano, grazie al fatto che lo si lascia nella propria abitazione e in un ambiente che conosce (e che lo rassicura).

La badante, è in grado di supportare la persona nello svolgimento delle attività quotidiane. Può aiutare, ad esempio, a tenere in ordine la casa, stendendo il bucato o passando l’aspirapolvere; può accompagnare l’assistito a fare la spesa, agli appuntamenti dal medico, in farmacia o, più semplicemente, a fare una passeggiata per prendere una boccata d’aria.

La presenza di una badante, in casa, è doppiamente importante, in quanto alleggerisce il carico fisico e mentale sia della persona anziana che dei suoi cari.

Inoltre, il costo necessario per ottenere tali servizi è inferiore rispetto a quello richiesto da una RSA.

La difficoltà di trovare una persona adatta

Trovare la persona adatta, però, non è così immediato.

Per prima cosa, bisogna porsi nella condizione di accordare fiducia ad una persona esterna al nucleo familiare (cosa non semplice da fare).

È, poi, importante scegliere una badante che, anche se straniera, sia perfettamente in grado di comunicare in italiano: non ci devono essere barriere linguistiche, fattore che garantisce comprensione reciproca e permette l’instaurarsi di un rapporto interpersonale.

Oltre a tali aspetti, bisogna curare anche la burocrazia: infatti, se da un lato è fortemente sconsigliato improvvisare accordi superficiali e non chiaramente regolamentati (che possono riservare brutte sorprese nell’immediato futuro), dall’altro gestire ferie, sostituzioni, buste paga e quant’altro non è affatto semplice per chi non è avvezzo a questo genere di incombenze.

Ecco perché è preferibile rivolgersi a professionisti del settore, cui poter delegare tali oneri.

Affidare le incombenze a dei professionisti

Gallas Group, ad esempio, è un’azienda di comprovata esperienza che, dal 2011, si occupa di selezione e gestione di operatori domestici.

L’Azienda si dedica a tutto il percorso necessario per attivare una collaborazione, facendosi carico della gestione diretta di contrattualistica, prospetto paga, licenziamenti, INPS, tredicesima, ferie, malattia, infortuni, TFR; inoltre, è predisposta una reperibilità costante, per assistere gli utenti che necessitano di supporto e chiarimenti.

Gallas Group mette a disposizione, sul proprio sito, anche un’area riservata dove poter visualizzare i propri rapporti di lavoro.

Viene riservata grande attenzione alla selezione del personale. I criteri secondo cui vengono scelti collaboratrici e collaboratori sono stringenti: solo il 19% dei candidati viene ritenuto idoneo.

Tra i parametri di valutazione vi è, primariamente, la conoscenza della lingua italiana, ma viene dato peso anche a caratteristiche quali la propensione verso il prossimo e una spiccata empatia, fondamentali per instaurare una relazione serena, unita alla capacità di comprendere i bisogni dell’assistito.

Tutto ciò nell’ottica di garantire la massima efficienza e serenità alle famiglie della persona anziana e all’assistito stesso.

Inaugurata nuova sede a Pisa

Gallas Group è nata a Udine, ma si è rapidamente diffusa, aiutando 84.611 famiglie a trovare un’assistente domiciliare.

Oggi è presente nel Nord e Centro Italia con ben 34 filiali, disposte tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria e Toscana.

Ed è proprio sul territorio toscano che Gallas Group ha aperto la sua nuova sede: il 2 gennaio, infatti, è stata inaugurata la nuova sede di Pisa, situata in Via del Brennero 16.

Si tratta della terza agenzia toscana, a dimostrazione dell’interesse per un territorio dove l'attenzione per i più anziani e i più fragili rappresenta un presupposto fondamentale all'interno delle famiglie.

Dal lunedì al venerdì, presso la nuova sede, i collaboratori di Gallas Group dispenseranno tutti i consigli utili per una scelta mirata ed oculata, che consenta ai propri cari di vivere serenamente gli anni della loro vecchiaia.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la sede di Pisa chiamando il numero 050-9913700, scrivendo una mail all’indirizzo pisa@gallasgroup.it o visitando il sito.