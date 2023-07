Un aperitivo unico, coinvolgente, che ti consentirà di contribuire ad una buona causa

Con la pandemia definitivamente alle spalle gli eventi fisici live sono tornati alla ribalta. Le persone hanno continua ‘fame’ di esperienze dal vivo e alcune aziende credono sempre di più in nuove forme di coinvolgimento.

Ne è un esempio Aperol che continuerà a portare in giro per l’Italia, da nord a sud, il suo Tour e i suoi Distretti: un’experience totalmente legata al brand Aperol che farà tappa in tanti locali e città diverse e che offrirà alle persone un coinvolgimento attivo attraverso installazioni, divertimento ed esperienze digitali.

Il 15 luglio il tour fa tappa a Lido di Camaiore

Questa estate gli eventi Aperol saranno davvero tanti e riguarderanno città come Firenze, Torino, Prato, Jesolo, Bari, Gela, Venezia, solo per citarne alcune. Il 15 luglio, a partire dalle 18:00, il tour toccherà Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, per un evento che coinvolgerà i locali della cittadina ed in cui saranno protagoniste diverse installazioni:

sedute circolari a tema Aperol sul lungomare, tra Bagno Italiano e bar Amore, Bagno Alberto, Bagno Augusta e Bagno Eugenia;

a tema Aperol sul lungomare, tra Bagno Italiano e bar Amore, Bagno Alberto, Bagno Augusta e Bagno Eugenia; attivazione 360, ovvero una fotocamera che scatterà brevi video a 360 gradi attorno alle persone , posizionata tra piazza Matteotti e il pontile;

, posizionata tra piazza Matteotti e il pontile; una serie di totem e mirror brandizzati con video Aperol, compresa un’installazione che grazie all’utilizzo di alcuni specchi consente di scattare foto molto suggestive ;

e brandizzati con video Aperol, compresa un’installazione che grazie all’utilizzo di alcuni specchi consente di scattare ; Ed infine il counter, in piazzale Lemmetti, che sarà il cuore dell’iniziativa di Aperol per tutta l’estate.

Scopri tutti i locali coinvolti!

Un’iniziativa in favore del FAI

Durante tutto il periodo estivo e partecipando anche alle tappe del Tour, le persone potranno postare le foto dei propri aperitivi a base di Aperol Spritz partecipando a un gioco particolare, il cui reale scopo è benefico. L’iniziativa si chiama, per l’appunto, “Un aperitivo insieme vale di più” ed è realizzata da Aperol in collaborazione con il FAI: Aperol infatti ha emesso una donazione in favore del FAI, al fine di salvaguardare il patrimonio culturale italiano, e attraverso questo meccanismo vuole incrementarla facendo partecipare anche la sua community.

In che modo? È molto semplice: pubblicando un proprio scatto o video nelle storie Instagram e taggando @aperol.italia, ogni foto riceverà un determinato numero di punti, i quali verranno convertiti in euro da donare direttamente al FAI.

Una scelta, dunque, virtuosa che nasce dalla volontà di promuovere un progetto importante offrendo allo stesso tempo un notevole coinvolgimento alla community.