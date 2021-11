Nuovo appuntamento della fiera del lavoro digital amata da studenti e imprese

Nonostante i diversi tentativi fatti negli ultimi anni dalle istituzioni, per avvicinare l’università al mondo dell’impresa e facilitare l’interazione reciproca, purtroppo un'efficace integrazione tra questi due universi è ancora lontana dal compiersi.

Proprio per questa ragione diventano fondamentali – sia per gli studenti che per le imprese stesse – quei momenti di incontro e confronto come i career day e le fiere del lavoro. Questi appuntamenti, infatti, mettono in contatto giovani studenti desiderosi di cimentarsi con le loro prime sfide professionali e le aziende, nelle persone dei selezionatori, sempre in cerca di risorse umane di valore.

Virtual Job Meeting sbarca a Pisa

Tra questi importanti momenti di mediazione tra il mondo dell’università e quello del lavoro ci sono sicuramente i Virtual Job Meeting organizzati da Cesop HR Consulting Company, career day 100% digital particolarmente apprezzati sia degli studenti che dalle imprese.

Questo format innovativo di evento lanciato lo scorso anno da Cesop HR Consulting Company, infatti, sfrutta le potenzialità di connessione e interazione del digitale per creare un canale di comunicazione diretto ed efficace tra gli studenti delle università italiane e i selezionati di importanti aziende nazionali e multinazionali.

Dopo il recente appuntamento dedicato agli studenti di Napoli, il 25 novembre si terrà Virtual Job Meeting Pisa. A partire dalle 9.30 e fino alle 16.30 i laureandi e neolaureati di Pisa e del territorio circostante potranno partecipare virtualmente all’evento, sottoponendo il proprio CV all’attenzione dei recruiter e interagendo attivamente – con chat online o facendo veri e propri videocolloqui – con i responsabili del personale delle aziende presenti.

Tra le aziende partecipanti ci saranno ABB, Accenture, Akeron, Amplifon, AniCura Italy Holding, A.R.T.I. - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, Arval, Bricocenter, Capgemini Italia, Credem, Dedalus, Eraclito2000, Gi Group, Knauf, Körber Tissue, LIDL, Mazars, MMI, NTT, PPI Smart4P, Rheinmetall - Pierburg, Stetel, Umana, Webuild, Wolters Kluwer.

Iscriviti gratuitamente



Orientamento e formazione

La giornata organizzata da Cesop, inoltre, affiancherà ai sopracitati incontri tra studenti e recruiter diversi momenti dedicati alla formazione.

Il programma di Virtual Job Meeting Pisa, infatti, prevederà sia workshop, in cui gli studenti potranno mettere in mostra le proprie abilità e competenze, sia webinar di orientamento che aiuteranno i laureandi e neolaureati a preparare un buon curriculum o ad affrontare in modo ottimale un colloquio di lavoro.

Come partecipare? La procedura di iscrizione di è estremamente semplice: basterà inserire il proprio indirizzo mail sul sito dell’evento e seguire successivamente le istruzioni che si riceveranno automaticamente per completare la registrazione.