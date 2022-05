Percorsi benessere e aperitivi alle terme: una primavera all’insegna del relax

Finalmente è arrivata la primavera, con le sue giornate lunghe e miti, con i suoi colori accesi e vispi, con i suoi profumi dolci e inconfondibili. Questa stagione dell’anno – che arriva dopo le rigidità dell’inverno – si sposa alla perfezione con quel desiderio di evasione dallo stress quotidiano che ogni tanto ci accompagna.

Tante esperienze all’insegna del relax

Un luogo unico dove abbandonarsi completamente al relax per tornare successivamente alla propria vita di tutti i giorni rigenerati è Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa, il famoso centro termale di San Giuliano Terme, a soli 6 km da Pisa e 15 da Lucca.

Immerso nella suggestiva cornice collinare della Toscana, questa elegante e confortevole Spa a 5 stelle ricavata dalla storica residenza termale del Granduca di Tosca, propone una serie di percorsi e programmi all’insegna del benessere con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio tra corpo e mente.

Notte alle Terme

A partire dal 12 maggio – e a seguire il 14, 19, 21, 26 e il 28 del mese – ritorna Notte alle Terme, una serie di appuntamenti per vivere in prima persona la magia delle terme di notte. Le serate partiranno alle 20.00 con un aperitivo a base di drink, canapés, rustici, finger-food, frutta fresca e proseguiranno fino a mezzanotte, in un’atmosfera suggestiva e rigenerante, con il bagno nell’acqua termale purissima delle cinque vasche – piscina interna, Bioaquam, Bagno di Minerva, Bagno di Mercurio e piscina esterna nella terrazza– del centro termale.

L’accurata playlist di lounge music di sottofondo, inoltre, contribuisce a creare un’esperienza rilassante e multisensoriale. Per poter partecipare a Notte alle terme è necessaria la prenotazione e il pagamento anticipato di € 55, che include anche il Kit Bagni di Pisa (accappatoio telo, ciabattine e cuffia).

Percorsi Day Spa

Ci sono poi i percorsi termali giornalieri (ingresso dalle 10.00 alle 19.00) come Salus per Aquam e Day Spa Experience. Immergendosi in una cornice naturale e architettonica unica, i visitatori potranno rigenerarsi grazie a trattamenti dall’approccio olistico e affiancare, all’esperienza termale, momenti gastronomici – come light lunch e aperitivi – al Bar Shelley, integrato nella struttura della Spa.

Il percorso Salus per Aquam prevede il percorso termale Bioaquam, l’accesso alle cinque vasche citate in precedenza, l’accesso alla nuova area umida con sauna e doccia emozionale e all’area Thermarium dove è possibile effettuare in autonomia alcuni trattamentei, come impacchi purificanti con fango termale.

Days Spa Experience invece, in aggiunta ai servizi del percorso Salus per Aquam, include un trattamento scrub ai sali marini e un massaggio rilassante da 25 minuti

Speciale sposa alla Spa

Infine, Bagni di Pisa è la location perfetta per festeggiare momenti importanti e per cerimonie private. Per chi si avvicina al giorno del matrimonio, la struttura propone iniziative come Speciale Sposa alla Spa: una giornata personalizzabile per le spose che oltre al percorso giornaliero può includere trattamenti viso, rituali di bellezza, massaggi orientali e momenti zen: un momento di estremo relax in attesa del grande giorno. Da condividere con le amiche come occasione per l’addio al nubilato o per regalarsi un vero e proprio percorso di remise en forme.

Utilizza il bonus terme entro il 30 giugno

Insomma, tante esperienze all’insegna del benessere da non perdere. Anche perché c’è ancora tempo – fino al 30 giugno 2022 – per sfruttare il Bonus Terme. Il Decreto Sostegni ter convertito in Legge con l’articolo 6, infatti, ha disposto l’utilizzabilità, entro la fine del mese di giugno, dei buoni per l’acquisto di servizi termali non ancora fruiti.

Come funziona? Il Titolare del Bonus che non avesse ancora utilizzato il Bonus potrà contattare la reception Spa di Bagni di Pisa per prenotarsi, in base alla disponibilità, con il codice Bonus già ricevuto.

Informazioni e prenotazioni:

Ricevimento Spa 050/8850432/441

spabooking@bagnidipisa.com