Bonus Terme: fino 200 euro a persona senza vincoli di reddito

Da Lunedì 8 novembre sarà possibile usufruire del Bonus Terme, un’agevolazione dal tetto massimo di 200 euro per godere di trattamenti termali e benessere. L’incentivo copre fino al 100% della spesa.

Il Bonus può essere richiesto da ogni cittadino maggiorenne, senza limiti di reddito e di ISEE. Ogni cittadino può richiedere un solo bonus e non può cederlo a terzi. L’elenco degli enti termali accreditati è pubblico e aggiornato sul sito bonusterme.invitalia.it a partire da martedì 2 novembre.

La procedura per fare richiesta e ottenere il bonus è semplice: si deve contattare fin da oggi lo stabilimento accreditato prescelto che poi provvederà a fare la richiesta per conto del cittadino a Invitalia. Nel momento in cui la richiesta sarà accettata da Invitalia, lo stabilimento termale invierà al cittadino la conferma via email, e il cittadino avrà 60 giorni per iniziare ad utilizzare il suo Bonus.

Bonus Terme ai Bagni di Pisa – San Giuliano Terme

Ma in quale struttura è possibile trovare quel senso di pace e di armonia che riconnette corpo e mente? Una su tutte è sicuramente Bagni di Pisa, spa termale a San Giuliano Terme, a pochi chilometri da Pisa, Lucca , Livorno e dalla Versilia. Una vera e propria oasi del benessere, tanto esclusiva che nel 1743 il Granduca di Toscana Francesco Stefano di Lorena la scelse come residenza termale estiva.

Qui i trattamenti termali sono una vera e propria arte da sempre. Merito anche e soprattutto della filosofia Equilibrium che pervade tutto l’ambiente e che permette di riconnettere corpo e mente agendo su quattro leve fondamentali: la terapia termale, l’esercizio fisico, un corretto piano alimentare personalizzato, e le tecniche antistress. Un vero e proprio approccio innovativo dedicato al 100% a salute e benessere.

Come richiedere il Bonus Terme e registrarsi subito

Ecco come procedere facilmente per cogliere questa opportunità a Bagni di Pisa.

Basta andare ora direttamente sul sito dove nella home page si trova il link al modulo di registrazione. La registrazione consentirà di raccogliere le richieste e di avere tutti i dati necessari alla struttura termale per caricare in ordine cronologico le stesse richieste presso il potale Invitalia. I Bonus verranno quindi erogati fino ad esaurimento dei fondi. Per questo il primo passo della registrazione sul sito di Bagni di Pisa è necessario per poter far partire la procedura di richiesta del Bonus.

A partire dalla data del 8 novembre, Bagni di Pisa potrà quindi richiedere il buono sulla piattaforma Invitalia e inviare di volta in volta le conferme ai cittadini. Una volta ricevuta la conferma e il buono, ogni cittadino potrà contattare Bagni di Pisa per prenotare i servizi e avrà 60 gg per farlo.

Il modulo per la richiesta online è disponibile a questo link.

Trattamenti viso, corpo e massaggi

Il Bonus terme può essere utilizzato per qualsiasi servizio o prestazione erogata da un istituto termale accreditato, ad eccezione dei servizi ristorazione e di ospitalità. I servizi includono trattamenti termali e prestazioni wellness e beauty della Spa.

Ai Bagni di Pisa è possibile utilizzare il bonus per prenotare tutti i trattamenti termali – ad esempio per un secondo ciclo di cure inalatorie o di fanghi termali – per l’ingresso giornaliero alle piscine termali e la prenotazione di tutti i tipi di trattamenti benessere e bellezza, come massaggi, trattamenti viso e rituali.

Per ciò che concerne i trattamenti corpo, è possibile usufruire di esclusivi trattamenti snellenti, drenanti e tonificanti svolti con oli personalizzati, alghe naturali reidratate, acidi della frutta, oligoelementi termali e un rivoluzionario trattamento anti-cellulite a microvibrazione compressiva. Inoltre, lo staff dei Bagni di Pisa è a disposizione per offrire ai propri clienti le migliori pratiche manuali, in grado di dare vita a massaggi terapeutici, rilassanti, drenanti, sportivi, antistress, modellanti, defaticanti e decontratturanti per rispondere alle esigenze più diverse.

Non resta quindi che abbandonarsi a questa opportunità, compilare il modulo al link sotto e concedersi un po’ di tempo per se stessi.

Il modulo per la richiesta online del Bonus Terme a Bagni di Pisa è disponibile a questo link.