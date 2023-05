Vendita Automobili: inaugura a Pontedera una concessionaria DR Automobiles

Se fino a qualche anno fa consideravamo l’automobile come un semplice mezzo di trasporto, oggi le esigenze sono cambiate: la macchina è l’emanazione della propria personalità e talvolta è come se, in qualche modo, assomigliasse al suo proprietario. Le esigenze di chi guida ben vengono rappresentate dal veicolo, nel tentativo di fornire il maggior comfort possibile.

Lo sa bene chi guida automobili a marchio DR: un mix perfetto di estetica e funzionalità, adatto a chi mira a far coincidere le quattro caratteristiche di questo marchio: ricercatezza, stile, qualità e tecnologia. Ovviamente con un occhio all’ambiente: prova ne è l’utilizzo di carburanti alternativi, nella sfida di ridurre le emissioni inquinanti.

Una concessionaria DR

A Pontedera, in via Tosco Romagnola 5, ha aperto da poche settimane un punto vendita esclusivamente dedicato al marchio DR Automobiles, gestito da un’azienda storica, il Gruppo Scotti.

Qui è possibile venire a conoscere tutte le novità della gamma automobilistica di DR: dalla DR 5.0, nuovo SUV che ha inaugurato una nuova era per il brand italiano, ma anche la DR F35 o la New DR 5.0 e, ovviamente, l’ammiraglia della casa, la DR 6.0.

Gruppo Scotti: storia di un brand

Forte di 10 diversi marchi automobilistici di assoluta caratura e ben 16 saloni attivi tra Empoli, Fucecchio, Pontedera, Livorno, Pisa, Siena e Grosseto, Gruppo Scotti ha come missione fornire un servizio di altissimo livello e soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Questo avviene anche e soprattutto grazie alla sua comprovata esperienza nel settore (l’azienda è nata nel 1956 su idea lungimirante di Vasco Scotti, con la prima sede sorta in via Leonardo Da Vinci, a Empoli, rappresentata dal marchio Fiat) e ai prezzi competitivi, che garantiscono un numero di clienti non indifferente.



I servizi di Gruppo Scotti

Ma la forza di questo brand è anche dovuta alla sua capacità di diversificare i propri servizi: non solo vendita ma anche noleggio a lungo termine, con l’opzione Scotti Rent, che offre una gamma di servizi assicurativi completa per viaggiare in assoluta tranquillità.

Nel 2018 è stata ideata una vastissima area dedicata esclusivamente all’usato: ha aperto lo Scotti Outlet del Gruppo Scotti, una nuova proposta per chi aspira a cambiare auto ma preferisce un usato sicuro e garantito. Un'ampia scelta di auto e modelli di tutte le marche a prezzi imbattibili, con la qualità e le garanzie che solo il Gruppo Scotti da anni sa fornire ai propri clienti.



Gruppo Scotti a Pontedera: info e contatti