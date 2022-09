Passa in concessionaria e prova in prima persona il crossover più venduto del 2021

Nell’apprestarsi a scegliere una nuova vettura, ogni automobilista ha le sue preferenze: c’è chi pone al primo posto un’esperienza di guida inebriante e prestazione elevate, c’è chi dà priorità al comfort e alla sicurezza, c’è chi non può fare a meno della tecnologia e della connettività, c’è chi ha un occhio di riguardo per un design accattivante, c’è chi attento ai consumi e così via.

Chiaramente, molto spesso nella scelta si finisce per sacrificare alcune qualità in favore di altre e una perfetta amalgama tra guida sportiva, comfort, sicurezza, tecnologica, design e consumi efficienti è veramente difficile da realizzare.

Design accattivante e consumi ridotti

Difficile, ma non impossibile: la nuova Ford Puma – il crossover più venduto in Italia nel corso del 2021 – è infatti una straordinaria sintesi di tutto quel che gli automobilisti cercano dall’auto dei propri sogni.

Grazie a linee sportive, moderne e dinamiche, la nuova Ford Puma riesce a combinare un design grintoso con degli interni spaziosi e confortevoli ma anche eleganti e raffinati con dettagli in pelle.

Il motore EcoBoost Hybrid, inoltre, assicura un’esperienza di guida inebriante e sicura – grazie ad apparati tecnologici quali il sistema Ford Co-Pilot, le modalità di guida selezionabili, il controllo adattivo della velocità di crociera il Pre Collision Assist e l'Evasive Steering Assist –, garantendo al contempo consumi estremamente ridotti e basse emissioni di Co2, nemmeno lontanamente paragonabili a quelle dei tradizionali motori a combustione.

